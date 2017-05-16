台銀經理行車塔塔加爆胎 保七塔塔加員警協助脫困

台銀張姓經理開車爆胎，塔塔加小隊員警協助更換備胎。(沈揮勝翻攝)

台灣銀行嘉義分行1名張姓經理，日前駕車至阿里山、塔塔加及新中橫旅遊，途經自忠與塔塔加之間路段，車輪爆胎受困山區。內政部警政署保七六大隊塔塔加小隊員警吳吉峰、洪守鎰接獲通報，攜千斤頂協助更換備胎助其脫困。

近日，張姓經理特別寫信感謝塔塔加員警們，在他孤立無援之際的即刻救援，也表達對於對於主動積極為民服務的精神，深感敬佩。

據統計，每年塔塔加小隊協助排除遊客上山旅遊因車輛發生故障或事故等為民服務案件近30起，這些案例大多為車輛大燈未關致電力耗弱無法啟動、車輛鑰匙反鎖車內及輪胎碾壓銳利石塊導致爆胎等，甚至更有駕駛不慎車輪滑落邊溝等突發狀況。

保七六大隊提醒民眾，山區路況難測，車輛維修資源有限，民眾上山前務必為愛車作足身體檢查，並提高警覺小心駕駛，才能確保行車平安。

(中時)