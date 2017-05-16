性侵未成年女辯「她誘惑我」 男判賠140萬

47歲林姓男子本追求一名離婚婦人，兩人互有好感，時常相約出遊，婦人也要求14歲女兒小花（化名）叫林男叔叔。2016年7月林男趁著小花獨自在家時，假借送水果名義要小花開門，小花拒絕，後林男強行進門，強摸小花胸部更性侵。偵查時，林男辯稱是對方誘惑。

新北地院依對未成年人強制性交罪，判處林男4年10月確定，今再判決林男須賠償女兒100萬元、母親40萬元，可上訴。

(中時)