寄居蟹塞塑膠瓶…太平洋無人島 垃圾密度全球之冠
人類製造的垃圾遍及全球，連南太平洋的無人島都淪陷。英屬彼得康群島的亨德森島（Henderson Island）面積僅37.5平方公里，幾十年來，只有科學家偶爾造訪，照理說島上應充滿原始美景，但事實上，亨德森島的海灘滿是垃圾，密度為全球第一。
據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，澳洲塔斯馬尼亞大學海洋生態學家拉佛斯（Jennifer Lavers）和英國皇家鳥類保護協會保育學家龐德（Alexander Bond ），算出亨德森島上有逾3700萬件、重17噸的垃圾，海灘表面每平方公尺就有671.6個垃圾碎片，垃圾密度高居全球之冠。
現在的亨德森島，不再有天堂般的美景，變成滿是人為垃圾的「垃圾島」，隨處可見牙刷、浮標、舊漁網、塑膠袋及化妝品外盒等物品，當地生物備受威脅。島上可見烏龜在垃圾堆中爬行，有些還陳屍海灘，許多寄居蟹找不到螺貝殼藏身，只能塞在塑膠瓶或一些容器中。
拉佛斯說，目前所看到的只是冰山一角，海灘下還有大量的垃圾尚未曝光，她呼籲大家重視環保、少用塑膠產品，且不要在海灘丟棄垃圾，「若人類再不改善用物習慣，鮮少人類足跡的偏遠島嶼，未來也會被大量垃圾侵佔，走向跟亨德森島相同的命運」。
(中時電子報)
文章來源：Daily mail
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