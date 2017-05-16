載女兒上學撞電線桿 母女同喪命
住家嘉義縣民雄鄉的張姓婦人昨15日一早載著兩個女兒到嘉義市上學，不知何故在嘉義市台林街疑似自撞電線桿，當場倒地不起，嘉市第2大隊後湖分隊7點40分獲報，派出2輛救護車前往救護，發現3人都倒地，其中張姓婦人和9歲小女兒傷勢嚴重，小女兒已呈現意識模糊，僅11歲大女兒還能喊胸痛，狀況稍好，緊急將3人都送到嘉義嘉義基督教醫院急救，結果婦人和小女兒因傷勢過於嚴重，宣告不治，至於長女還在加護病房觀察中。
警方表示，42歲張姓婦人和解姓同居人沒有結婚，昨張女載著兩個女兒去上學，3人都有戴安全帽，可能是擔心遲到，婦人車速稍快，經檢視監視器，婦人經過時，前後都沒有來車，究竟為何會自撞電線桿？警方仍要調查，推測可能是撞擊力道太大，導致張女胸部主動脈剝離，大量內出血，至於小女兒則是胸腹部內出血，身體多處銼傷，雙雙急救無效。
(中時)
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