豬哥亮一生傳奇 獲李登輝召見登人生巔峰
70歲秀場天王豬哥亮昨日清晨病逝台大醫院，令人不捨。他一生大起大落，因為獨特又帶有草根性的主持風格，奠定他秀場天王地位，幾乎人人都看過他的歌廳秀錄影帶，甚至在民國83年獲時任總統李登輝親自召見，讓豬哥亮聲勢達到人生巔峰。
名嘴王瑞德日前在節目中表示，豬哥亮民國83年在圓山飯店迎娶第3任妻子葉瑞美，場面盛大，時任國民黨祕書長許水德證婚，宋楚瑜、吳伯雄、王金平等政要皆出席，堪稱是台灣藝人少數可以介入政治的。
原來豬哥亮當年聲勢達到人生巔峰，曾獲時任總統李登輝親自召見，希望豬哥亮能為宋楚瑜、黃大洲等國民黨候選人站台。果然李登輝打這張「豬哥亮牌」奏效，宋楚瑜成為台灣第一任民選首長，還因此與豬哥亮建立深厚情誼，在豬哥亮大腸癌住院時，宋楚瑜也親自致電慰問。
只是他婚後不久，就傳出因賭欠下龐大債務，整整休息一整年才短暫復出，以每集100萬製作費錄製《臭彈秀》，直到1999年因無力償還賭債，再度離開演藝圈，一離開就是十年之久。
(中時電子報)
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