跨境電商媒合會 經濟部電商聯手前進全球

跨境電商媒合(前左起)商發院商業科技應用研究所戴凡真、商發院長謝龍發、商業司副司長陳秘順、中華電信副總陳榮貴、商業司科長曹素雅、KPMG執行副總吳政諺及12家電商平台代表(本報資料照片)

新南向政策、正燒熱。財團法人商業發展研究院今天在台大醫院國際會議中心舉行跨境電商大點兵招商媒合會，邀請專家、大型平台業者，與滿場兩百多位跨境電商有志者洽商接觸，以最火紅的電商金鑰，開啟最夯的南向市場大門， 現場意見交換、媒合交流如火如荼、跨境電商大勢可期。

這次媒合會共有12家平台商共襄盛舉，幾乎都是台灣企業—如PChome、歐漾等已在海外落地營運開站，提供國內產品外銷上架、跨境金物流串接等一條通全線服務；其他營運商如uitox、時尚美人等則嫁接當地重要平台，給予台灣產品供應商最在地、最貼近需求、最能具體實踐的跨境上架支持。

平台代表們不藏私地分享落地經驗，與媒合者一對一、找商機；媒合會濃濃的台味，顯示政府輔導電商產業有成，已打通跨境通路任督二脈，上下游各司其職開疆闢土、互通有無、持續招兵買馬重組再戰，充分展現螞蟻雄兵的台灣特色。

跨境大點兵招商媒合會現場有「三多」現象，見證跨境電商一波又起的浪潮—一是平台商多，12家國內外經營有成的平台業者， 招募多元品項、拓展多元區域，佈局東協、中國大陸、歐美等全球場域，讓參與者們一次媒合、放眼世界。二是產品供應商多，「台灣製造」享譽國際，媒合會諸多美妝、家電、美食等公司極早報名卡位，摩拳擦掌準備跨境發展大顯身手， 現場聚集有70家供應商，映耀著電商界勃勃的生氣。三是支援力量多，商業司邀請跨境會計師、律師、電信業等電子商務向外拓展所需諮詢的單位蒞臨演說指導，提供跨境電商最強大的火力支援，組成最完整、實力堅強的聯盟戰隊。

跨境電商媒合會現場平台商與供應商媒合情形熱烈(本報資料照片)

經濟部商業司副司長陳秘順表示將持續推動南向政策、輔導電商跨境發展，並強化跨境電子商務的體系，為解決落地經營的資訊不足，經濟部委請跨境電商律師會計師擔任顧問，提供業者滿費諮詢服務，力求生態的完善與服務的突破。

KPMG安侯建業副總吳政諺代表跨境支援團體出擊，演說「跨境必須知! 東協投資暨新南向政策資源分享」提供全球市場資源與服務窗口，讓席上聽講者紛紛高舉手機狂拍存擋，閃光不斷，跨境諮詢需求可見一斑。

商業發展研究院簡宏儒博士「跨境賣什麼? 當地消費市場完全剖析」講座中，關於東協10國市場差異化程度高，產品怎麼銷提供解碼—「愛行動網路、愛社群、愛比較」是簡宏儒提點的關鍵字，並以第一手調查資訊深度分析泰國、馬來西亞的網購市場特性，引起共鳴，貼近生活與消費的電子商務議題，搭起平台與電商新勢力的橋樑。

現場共完成140梯次媒合，賓主盡歡並意猶未盡，相互提供資訊，於活動結束後由雙方媒合770次，共計媒合910梯次。媒合會匯聚台灣電商界與各系統資源能量，整裝旗鼓 ，齊往新南向出發、向全球邁進。

(中時電子報)