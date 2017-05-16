維蓮診所害5人染C肝 醫師藥劑生仍可執業

楊梅維蓮診所涉嫌重複使用針頭，爆發全台醫源性C肝群聚感染首例，至少有5名患者受害，衛生局還查出陳姓護理幫患者放血，直指放血療法是利用針刺放血為民眾治病，屬於侵入性的醫療輔助行為，在病人有需求的情況下施行，且必須要由有醫師執照的醫師親自施行，但護理師因非醫師身分，卻被發現替病患放血，屬密醫行為，除勒令停業3個月，並依違反醫師法函送桃園地檢署。

但涉嫌害病患感染C型肝炎部分卻未究責，針對儲存過期藥品和針劑重複使用部分，也僅先將李姓醫師和周姓藥劑生，依違反傳染病防治法與藥事法移付懲戒，2人仍可執業。

桃園地檢署傍晚已簽分「他」字案，指派民生犯罪專組檢察官廖榮寬調查，將釐清陳姓護理師動機和李姓負責人是否知情甚至授意，並分析就醫情形，查出受害範圍。

(中時)