維蓮診所害5人染C肝 醫師藥劑生仍可執業
楊梅維蓮診所涉嫌重複使用針頭，爆發全台醫源性C肝群聚感染首例，至少有5名患者受害，衛生局還查出陳姓護理幫患者放血，直指放血療法是利用針刺放血為民眾治病，屬於侵入性的醫療輔助行為，在病人有需求的情況下施行，且必須要由有醫師執照的醫師親自施行，但護理師因非醫師身分，卻被發現替病患放血，屬密醫行為，除勒令停業3個月，並依違反醫師法函送桃園地檢署。
但涉嫌害病患感染C型肝炎部分卻未究責，針對儲存過期藥品和針劑重複使用部分，也僅先將李姓醫師和周姓藥劑生，依違反傳染病防治法與藥事法移付懲戒，2人仍可執業。
桃園地檢署傍晚已簽分「他」字案，指派民生犯罪專組檢察官廖榮寬調查，將釐清陳姓護理師動機和李姓負責人是否知情甚至授意，並分析就醫情形，查出受害範圍。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。