維蓮診所害5人染C肝 桃檢分他字案偵辦

楊梅維蓮診所涉嫌重複使用針頭，爆發全台醫源性C肝群聚感染首例，至少有5名患者受害，桃園地檢署傍晚已簽分「他」字案，指派民生犯罪專組檢察官廖榮寬調查，將釐清陳姓護理師動機和李姓負責人是否知情甚至授意，並分析就醫情形，查出受害範圍。

桃園衛生局僅針對陳姓護理師擅自替病患放血的密醫行為，依違反醫師法函送桃園地檢署，涉嫌害病患感染C型肝炎部分卻未究責，就過期藥品使用和針劑重複使用的部分，也僅先將李姓醫師和周姓藥劑生，依違反傳染病防治法與藥事法移付懲戒，2人仍可執業。

資深檢察官指出，業務過失傷害是告訴乃論，呼籲被害人主動向檢警提告，未來才能打民事官司請求賠償過失侵權行為。

(中時)