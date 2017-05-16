不選台灣觀光？ 來台客數 13年來首次負成長
觀光局昨(15)日公布觀光市場概況，第一季（1-3月）累積來台旅客比去年同期少了28萬人次，是13年來首見負成長。來台陸客人數跌幅超過4成，為所有衰退地區人數第一高；投入大量行銷資源的日本旅客，卻只有衰退或持平的情形。
據《中央社》報導，的累積訪台旅客有253萬8957人次，比同期負成長9.99％；因觀光目的來台旅客則有66萬7576人次，負成長15.08％。各地旅客分別為：中國大陸近65萬，日本47萬餘，港澳為34萬多。韓國和東南亞則是稍有好成績，1到3月旅客29萬3826人次，成長34.48％；馬來西亞旅客12萬9044人次，成長17.51％。
在蔡英文政府執政後，兩岸關係急凍，陸客來台人數呈跳崖式下滑。觀光局統計3月來台陸客更減少16萬多人，減少近42%。日前台北一家專做陸客生意的牛肉麵店宣告結束營業，門口還貼出告示，酸是「承政府德政」。從消費能力來看，從去年5月到今年3月，陸客來台人數減少129萬餘人，損失的觀光產值大約是627億元。陸客的平均消費金額最高、停留時間最久，光是今年第1季估計就減少近236億元觀光收益。
不過，蔡政府想強力吸來台灣觀光的日本旅客，則是受到日圓貶值的影響，出國意願並不高。本季的日客47萬5335人次，成長只有0.11%，不符投資比例。據《聯合報》報導，觀光局官員表示，因為航空公司分配給台灣人赴日機位多，在狀況不改善的情形下，只會造成雙方共搶票位的戲碼不斷上演。
台灣現在的觀光在日本減少、陸客不來的情況下，之後每季狀況又一樣的話，要保助千萬觀光大國的地位恐有難度。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。