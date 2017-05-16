不選台灣觀光？ 來台客數 13年來首次負成長

觀光局公布觀光市場概況，首季累積來台旅客人次是13年來首見負成長，且投入大量行銷資源的日本旅客卻只有衰退或持平的情形，恐難保助台灣千萬觀光大國地位。（圖/陳麒全）

觀光局昨(15)日公布觀光市場概況，第一季（1-3月）累積來台旅客比去年同期少了28萬人次，是13年來首見負成長。來台陸客人數跌幅超過4成，為所有衰退地區人數第一高；投入大量行銷資源的日本旅客，卻只有衰退或持平的情形。

據《中央社》報導，的累積訪台旅客有253萬8957人次，比同期負成長9.99％；因觀光目的來台旅客則有66萬7576人次，負成長15.08％。各地旅客分別為：中國大陸近65萬，日本47萬餘，港澳為34萬多。韓國和東南亞則是稍有好成績，1到3月旅客29萬3826人次，成長34.48％；馬來西亞旅客12萬9044人次，成長17.51％。

在蔡英文政府執政後，兩岸關係急凍，陸客來台人數呈跳崖式下滑。觀光局統計3月來台陸客更減少16萬多人，減少近42%。日前台北一家專做陸客生意的牛肉麵店宣告結束營業，門口還貼出告示，酸是「承政府德政」。從消費能力來看，從去年5月到今年3月，陸客來台人數減少129萬餘人，損失的觀光產值大約是627億元。陸客的平均消費金額最高、停留時間最久，光是今年第1季估計就減少近236億元觀光收益。

不過，蔡政府想強力吸來台灣觀光的日本旅客，則是受到日圓貶值的影響，出國意願並不高。本季的日客47萬5335人次，成長只有0.11%，不符投資比例。據《聯合報》報導，觀光局官員表示，因為航空公司分配給台灣人赴日機位多，在狀況不改善的情形下，只會造成雙方共搶票位的戲碼不斷上演。

台灣現在的觀光在日本減少、陸客不來的情況下，之後每季狀況又一樣的話，要保助千萬觀光大國的地位恐有難度。

(中時電子報)