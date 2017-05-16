中大雙連陂藝術節 領略客家文化之美

「桃園市客家書院─雙連陂藝術節」即日起至6月10日在中央大學舉行，包括桃園新屋客籍畫家曾現澄九十紀念展、客籍藝術家楊宗儒的踢踏舞音樂會、客家文化暨多元族群影展等，內容精彩多元，歡迎民眾參加領略客家之美。

(中時)