夏季來臨，高雄市歷史博物館延長夜間照明時間

高雄市歷史博物館延長夜間照明時間。（高史博提供）

行政法人高雄市立歷史博物館是高雄市重要的歷史建築，做為曾經是日治時期及戰後高雄市政府行政中心，其建築特色也是民眾造訪時必欣賞的觀光景點。

過去，高史博18:30至21:30夜間燈光照明，點綴這座位於愛河畔最美的公署建築，並利用燈光服務悠閒散步細細觀賞愛河景觀之美的民眾。

正值夏季夜晚來臨之時，為因應更多晚到愛河及高史博周邊賞玩的民眾，夜間燈光耗能頗巨，且節省能源消耗，即日起將夜間照明延長30分鐘至夜間22:00整熄燈，請愛好夜間遊玩民眾把握時間蒞臨。

(中時)