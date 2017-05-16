立委派助理擅闖辦公室拍照 孫文學校將提告

國民黨中常會通過成立孫文學校，宣揚孫中山思想、還原蔣中正形象，但日前立委黃國書聲稱派遣助理前往孫文辦公室觀察發現，裡面有一些人在打電話為洪秀柱拉票，是不折不扣的政治活動，孫文學校已淪為洪秀柱的競選辦公室，教育部應該導正。

對此16日孫文學校發出聲明如下：

民進黨黃國書立委5月11日公開表示，他的助理闖入孫文學校辦公室，擅自拍照。孫文學校辦公室是意見交流、人才培育及活動舉辦的場所，並不是某黨的競選辦公室。孫文學校已委請律師就黃國書立委助理闖入孫文學校辦公室擅自拍照及惡意散佈所謂不實言論事，提起法律行動，特此聲明。

孫文學校總校長 張亞中

民國106年5月13日

(旺報)