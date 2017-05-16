立委派助理擅闖辦公室拍照 孫文學校將提告
國民黨中常會通過成立孫文學校，宣揚孫中山思想、還原蔣中正形象，但日前立委黃國書聲稱派遣助理前往孫文辦公室觀察發現，裡面有一些人在打電話為洪秀柱拉票，是不折不扣的政治活動，孫文學校已淪為洪秀柱的競選辦公室，教育部應該導正。
對此16日孫文學校發出聲明如下：
民進黨黃國書立委5月11日公開表示，他的助理闖入孫文學校辦公室，擅自拍照。孫文學校辦公室是意見交流、人才培育及活動舉辦的場所，並不是某黨的競選辦公室。孫文學校已委請律師就黃國書立委助理闖入孫文學校辦公室擅自拍照及惡意散佈所謂不實言論事，提起法律行動，特此聲明。
孫文學校總校長 張亞中
民國106年5月13日
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。