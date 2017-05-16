嘉義長庚醫院PRP治療 滿意度9成

接受嘉義長庚醫院PRP精準高濃度自體血小板治療的7旬姐妹開心慶祝找回行動力。（圖/呂妍庭）

接受嘉義長庚醫院PRP精準高濃度自體血小板治療的7旬姐妹開心慶祝找回行動力。（圖/呂妍庭）

嘉義長庚醫院副院長林志鴻表示，許多運動選手都接受過PRP治療。（圖/呂妍庭）

長庚骨科系主任許維修強調嘉長的PRP精準高濃度自體血小板治療可客製化。（圖/呂妍庭）

嘉義長庚醫院近一年執行PRP精準高濃度自體血小板治療，累積近400案例，病患滿意度高達9成以上，原本因退化性關節炎，沒辦法爬樓梯的老婦人，經過治療，已經能爬山到處走，因成效太好，還揪膝蓋有問題的妹妹一起來長庚醫治，今(16)日高齡70多歲的兩姐妹在醫護人員陪同下，同場慶祝又找回行動力。

嘉義長庚醫院副院長林志鴻表示，坊間許多醫療院所皆有提供PRP治療，像美國大聯盟台灣投手陳偉殷受傷時，也曾接受同樣治療，另NBA球員受傷，也習慣以PRP治療，鑑於坊間品質良莠不齊，為增加治療成功率，嘉義長庚醫院整合相關資源，導入高速離心機等高端儀器，再結合中醫的術後調理，大幅增加病患滿意度。

院方表示，PRP（platelet-rich plasma）主要取自人體自身血液再經濃縮後而成的高濃度血小板，內含大量生長因子，提供自體修復的原料，讓組織再生，已可運用於退化性關節炎、肩膀旋轉袖肌腱損傷、網球肘、足底筋膜炎等治療。

至於嘉義長庚PRP精準高濃度自體血小板治療特色，骨科系主任許維修指出，客製化，可依據病患血小板數值高低或施打部位調劑劑量，在無菌手術室給予最合適治療，且注射時使用超音波輔助，確保注射位置準確度，尤其透過高速離心機離心後，血小板濃縮倍數達3倍以上，可促進組織加速修復，再加上中醫提供術後調養筋骨，讓病患術後修補能力大為提升。

(中時)