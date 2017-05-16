外商家眷認可台灣治安好

警政署統計，今年1月到4月包括全般犯罪、暴力、竊盜等各項犯罪件數，及交通事故、酒駕死傷數字，都較去年為佳。（本報系資料照片）

警政署長陳國恩說，根據北市美國商會「2017商業景氣調查」，外商家眷「感覺台灣很安全」，肯定台灣警方效率。而警政署統計，今年1月到4月包括全般犯罪、暴力、竊盜等各項犯罪件數，及交通事故、酒駕死傷數字，都較去年為佳。

陳國恩說，北市美國商會在「2017商業景氣調查」，問卷有關生活品質調查將治安感受列為其中1項分析因素，居住在台灣的主要優勢調查項目中，「家人感覺台灣很安全」排名第1名，較去年前進二名、「居台灣相當輕鬆舒適」排名第2名。

根據警政署統計，今年1至4月「全般刑案」發生件數9萬3902件，比較去年同時期的9萬3952件，減少50件，減幅0.05%；破獲率94.34%也比去年同期的93.99%，增加0.35個百分點。

「暴力犯罪」部分，今年1至4月發生數417件，比去年同期的537件，減少120件，減幅22.35%。破獲率105.04%也較去年同期的104.28%，增加0.76個百分點。

「竊盜犯罪」1到4月發生件數1萬6520件，比去年同期的1萬8699件，減少2179件，減幅達11.65%。破獲率90.21%也較去年同期的86.8%，增加3.41個百分點。

至於交通事故、酒駕死亡人數，今年1月至4月分別為504人、20人；比去年同期的560人、30人都減少許多。

(中時電子報)