分享從政心情 柯P：跌倒了再站起來就好
台北市長柯文哲今(16)日晚間和環球科技大學師生分享，由醫生到從政的心路歷程，並以個人挑戰一日雙塔的經驗，鼓舞大家勇敢追夢，以自己「扑街」鼓勵大家不要怕挫折，跌倒了再站起來就好了，面向終點勇往直前，終究能達成目標。
柯P受到環科大創辦人許文志等師生熱烈歡迎，要簽名、要合影，會場更是座無虛席，連校外人士都聞風來聆聽。
柯文哲指出，在台大擔任急診醫生時即感受到人生充滿意外，因而對生命有新的體悟，面對人生挑戰，最困難的不是遭遇挫折，而是失去面對挑戰、面對挫折的勇氣與熱情，「像我自己，跌倒了（指日前在參加世大運前置活動時試跑），再站起來就好了，面向終點勇往直前，還是能達成目標。」更堅信成功需要冒險，冒險則需要堅持。
柯文哲又以自己一日雙塔的經驗為例，勉勵師生堅持並勇敢追夢，當遇到困難時，就想到，曾經有一個阿伯，在全世界都不相信他時，完成了自己的夢想，就能不向困境妥協。
(中時)
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