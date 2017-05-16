遭酸「妳的晚年是老公的中年」 伊能靜正面反擊

伊能靜去年與秦昊生下一女。（圖／取自伊能靜微博）

伊能靜氣憤回應網友酸言酸語。（圖／取自伊能靜微博）

伊能靜前年與秦昊結婚。（圖／中時資料照片）

伊能靜2015年嫁給小10歲演員丈夫秦昊，育有一女「米粒」生活甜蜜，日前伊能靜以上億酬勞帶女兒上實境秀《媽媽是超人2》，不僅荷包賺滿滿，也引來不少網友對她們家庭的關注，伊能靜今(16日)在微博透露老了以後打算和老公環遊世界，卻引來網友酸語「妳的晚年卻是老公的正中年」，伊能靜竟也親自回應了。

先前傳出伊能靜有意替老公秦昊生第二胎，對此，她今在微博說：「其實不會再強求，有小王子和米粒，已經非常感恩。」也透露她買下一層樓對鄰兩戶房子，打算留給兒子念完大學後住，讓他有自己的空間，並計畫：「以後這兩間房子給孩子，我和秦先生則環遊世界，看遍世間風景，過有愛的晚年。」

對於伊能靜的貼心設想，不少網友都給予正面評價，然仍有人毒舌回覆說：「呵呵，你的晚年，卻是你的秦先生的正當中年」，引來伊能靜氣說：「我老公比我小五十我都沒在怕，女人的價值不是只靠男人，即使沒男人，也能獨立生活燦爛豐富，有男人過彼此珍惜，沒男人過！學茶道、花藝、旅行，一個人也無所謂，你比我年輕，怎麼有那麼腐朽的腦？還是女人？」其他粉絲也力挺伊能靜說：「這個人說話太傷人了」、「靜姐別氣」。

(中時電子報)