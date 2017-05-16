美國發展多目標攔截器 反飛彈再升級

多目標攔截器(MOKV)與多枚核彈頭在太空相遇的想像圖，近方的圓柱體就是多目標攔截器，遠方的圓椎體與圓球體就是來襲的核彈頭，若是將核彈頭當成棒球，那麼多目標攔截器就可以比喻棒球手套。(圖/雷神公司)

美國飛彈防禦局（Missile Defense Agency MDA）決定完整他們的飛彈防禦性能，向波音、洛馬、雷神公司提出「多目標彈頭破壞器」(MOKV)的規格要求，目的是當來襲的飛彈在進入多彈頭散布階段時，還是能一一攔截。

雷神公司在專利案上設計的多目標攔截器模樣，左方黃銅色的是感應器，機身上下左右都有火箭噴嘴以控制方向。(圖/雷神公司)

多目標攔截器藏於一枚大型的飛彈裡，進入太空之後會分別追蹤核彈頭。(圖/雷神公司)

詹氏防衛網(Jane’s Defense)報導，現在美國在各個空域都有安排飛彈防禦系統，包括神盾與薩德(THAAD)，但是這兩種攔截都是希望搶先在敵方洲際飛彈還沒進入彈頭分離階段，必須先行一步擊落，這是因為要是彈頭分離，目標從1具變成多具時，要攔截就非常困難了。而各列強的陸基洲際飛彈(ICBM)與潛射洲際飛彈(SLBM)都具有多彈頭攻擊力，包括美國的三叉戟2型、俄國的白楊-M、中國大陸的東風41，每一發飛彈都能搭載10枚核彈。只要1枚沒有攔截成功，都是毀滅性的結果。

因此，MDA長年以來都在思考如何對於彈頭進行攔截，其實早在1999年，相關的技術就已經在開發當中，當年稱為「上大氣層攔截器」（EKV），不過宥於當時的技術問題，17次測試僅成功9次，攔截成效只能說差強人意，但是已經表現出研發潛力了。

洛馬公司在1999年測試的多目標攔截器，主要是實驗火箭姿態調整的靈活性。

到了今年MDA向波音公司、洛馬公司和雷神公司分別提出「初步降低風險」的開發專案，也就是希「多目標彈頭破壞器」（MOKV），這也是一種彈頭，不過這種彈頭具有靈敏攝影機、高效處理電腦與全方位火箭噴嘴，可以在太空靈活地追擊核彈頭，並加以摧毀。這三家公司各得3千萬或5千萬美元的開發基金，要求的性能也都差不多，要在3年完成相關研發，將來成品可能會安裝在新一代薩德攔截彈與標準3型飛彈內部。

(中時電子報)