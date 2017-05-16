石門水庫中庄調整池 開始蓄水

中庄調整池蓄水營運後可供應大湳與板新淨水場每天最大80萬噸備援水源，約可提供6天用水。(賴佑維攝)

首道梅雨鋒面報到，行政院政務委員吳宏謀16日視察石門水庫中庄調整池，了解蓄水試運轉情況。水利署表示，調整池蓄水營運後可供應大湳與板新淨水場每天最大80萬噸備援水源，約可提供6天用水。

吳宏謀16日在水利署長賴建信、北區水資源局長江明郎陪同下視察中庄調整池工程計畫，吳宏謀說，肯定北水局在汛期前完成調整池蓄水的重要里程碑。希望將來能完善水位蓄升、操作測試及安全監測等工作。

(中時)