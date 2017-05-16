老婦人忘了回家路 警貼心陪伴走回家

八掌派出所員警深夜貼心陪迷途老人步行約2公里，平安護送返家。（呂妍庭翻攝）

嘉義市第1分局八掌派出所日前接獲民眾電話報案，指一名老婦人疑似迷路，在福州二街街道徘徊，警員楊三瑩、林東瑋趕赴現場，發現老婦人晚上獨自在外運動，卻忘了回家的路，雖經路人協助報警，但老婦人卻講不出個人資料和家人連絡電話，只記得自己的姓名和出生年月日，還說因為忘了住哪裡，在附近徘迴遶了幾次都不知道，經警方透過警用M-POLICE電腦查詢，終於查到老婦人住家，原本要開警車送她回家，老婦人卻說不好意思，堅持不上車，楊、林2員只好一人開車，另一人徒步攙扶老婦人走了約2公里，才把她安全送回家。

(中時)