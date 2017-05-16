桃園武漢國中活動中心工程 今動土

桃園市龍潭區武漢國中活動中心16日舉辦動土典禮，將包含活動中心與圖書館等，總樓地板面積3840平方米，經費1億500萬元，預計明年7月底前完工。將提供學生和社區居民更優質的學習及休閒場所。

鄭文燦指出，該工程經過1次勘查、2次設計會議後定案，並採分年編列預算執行，總經費1億500萬元，且設計成綠建築樣式，不但冬天可以擋風、夏天還可以遮陽。此外外觀設計取自「展開書卷」造型，象徵「開卷有益」。新建活動中心工程完成後，可以讓師生在友善環境內達成更好教學效果。此外還結合教學區和運動區，讓校園環境與活動中心融為一體，成為校園內美麗的一角。

(中時)