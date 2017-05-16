私闖意中人住處整理 男賠18萬才獲和解

21歲張男愛慕身材火辣的楊姓健身房女教練，私闖楊女閨房幫她打理一番，未料楊女已婚，張男此舉也遭楊女先生提告，最後在賠償18萬元換取和解後才獲處分不起訴。

檢警調查，今年2月間張男幫楊姓女健身教練洗車，並藉此取得楊女住家鑰匙，但他卻在洗完車後拿著鑰匙私闖楊女住處，並幫愛慕對象整理房間及衣物後離去。

楊女回家發現房間物品有變動，質問張男為何私闖跑到房間，並氣憤表示：「會被你害死，我老公發現對你提告了」張男這才發現意中人早已羅敷有夫，埋怨楊女怎沒向他說明已婚身分。

張男在訊問時表示，他愛乾淨有潔癖，才會在看到楊女房間髒亂後幫她打掃。最後在付出18萬元後換得楊女先生和解撤告。

(中時)