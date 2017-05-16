類風濕關節炎導致戒指卡住 婦人求助消防隊

消防人員以破壞剪、戒指剋星斜口鉗及長筒保護手指順利將戒指破壞摘除。（呂妍庭翻攝）

消防人員以破壞剪、戒指剋星斜口鉗及長筒保護手指順利將戒指破壞摘除。（呂妍庭翻攝）

嘉義市政府消防局第一大隊湖內分隊今16日中午近1點，有一對夫妻主動到消防隊求助，59歲廖姓婦人表示自己患有類風濕關節炎，左手無名指腫脹，戒指卡住無法取下，疼痛不已，因在家中嘗試多種潤滑方式都拿不下來，才會來湖內分隊求助。

分隊人員見婦人手指過度腫脹，先嘗試以釣魚線移除未果，與夫妻溝通後，表示可以破壞戒指，隨即以破壞剪、戒指剋星斜口鉗及長筒保護手指順利將戒指破壞摘除，讓廖姓婦人鬆了一口氣，不停與消防人員道謝。

嘉義市消防局呼籲民眾，大部分的都有戴過戒指作為美觀手部的修飾，但若是不注意大小尺度，可能造成組織壞死甚至截肢的危險性，如有戒指卡住拔不下來的情形，應儘早處理，否則等到手指腫大末端泛黑時，就會相當棘手，輕則組織壞死，重則可能有截肢的危險。若遇到類似情形不要慌張，初期可以先將患肢抬高，減少血液蓄積腫脹，並儘速就醫，由專業人員處置。

(中時)