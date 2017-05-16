山東金元古墓群 水庫水位下降重現天日

山東省威海市榮成市後龍河水庫大片古墓群因水庫水位下降而重見天日。該古墓群為石制，或產生於金、元時期。已露出水面的石墓有14座，水中還有10餘座。

中國網5月16日報導，榮成市文物專家說，這批古墓群1958年因水庫蓄水淹沒於水下。石墓群與國家級文物保護單位——榮成留村金、元石墓群的形制非常相像，由此推斷，後龍河水庫石墓群很可能產生於金、元年代。

金、元時期的圓球狀石墓群只在威海、煙台地區被發現過，別的地方還沒發現，形制非常特別。這些石墓主要呈圓柱形、梯形或方形風格，周邊還有些散落的石柱。

(旺報)