柯文哲參拜北港媽祖 祈求世大運順利
台北市長柯文哲16日參拜北港鎮朝天宮媽祖廟，祈求8月在台北市舉辦的世界大學運動會能夠順利圓滿，他強調世大運不僅是台北的世大運，更是台灣的世大運，將藉此讓台灣在國際上獲得更多的認同。
台北市長柯文哲與北港鎮長張勝智為凱達格蘭學校同學，兩人私交甚篤，今天南下北港鎮為私人行程，除了參拜北港媽祖祈求世大運順利，也進行城鄉建設交流，同時向遭逢母喪的張勝智表達弔唁之意。
柯文哲首先前往北港女兒橋與天空之橋參訪，看到天空之橋馬上脫口而出說，這與美國紐約的highline空中花園很類似，沒想到小城鎮隱藏著高水準的公共建築，令人驚艷，若周邊再妥善規畫，極具發展潛力。
隨後柯文哲到朝天宮參拜媽祖，由朝天宮董事長蔡咏鍀、北港鎮長張勝智、水林鄉長陳怡帆、縣長祕書張嘉富等人陪同，向媽祖祈求世大運平安順利、台灣選手能有優異的表現。
柯文哲表示，此次為私人行程，好友張勝智母喪，他一直想南下弔唁，但忙於世大運籌備等公務，直到昨天才得以空出時間。台北與北港雖分隔南北兩地，但都會與鄉村應多加交流，才能為居民打造更多元、優質的生活空間。
(中時)
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