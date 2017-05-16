六輕敦親睦鄰，端午送禮電風扇受歡迎

六輕致贈電風扇做為端午節禮物，民眾表示很實用。（張朝欣攝）

台塑六輕敦親睦鄰，每年端午節發放鄰近7鄉鎮低收入戶禮金與禮品，今年六輕發現許多低收入戶的電風扇老舊不堪，決定購買直流變頻節能電風扇做為禮品，16日開始發送，實用又省電的電風扇大受歡迎。

「台塑關係企業暨慶寶公益信託」端午節低收入戶關懷活動今天開跑，「廠鄉一家親」志工們陸續前往六輕廠區周邊7鄉關懷慰問，致贈每戶3000元禮金及1台電風扇，共發放1223戶、禮金360餘萬元，讓低收入戶家庭度過1個節能消暑的夏季。

麥寮鄉後安村許姓低收入戶表示，愈接近端午節天氣愈炎熱，六輕以往贈送的禮物多為清潔劑、沐浴乳，讓他們省下購買清潔用品的費用，此次改送電風扇，剛好可以把老舊的電風扇換新，是很符合需求的端午禮物。

六輕管理部副總經理陳文仰表示，台塑企業長年關懷沿海低收入戶，在歷次關懷活動中，發現許多低收入戶愛物惜用，老舊電風扇捨不得丟棄，除了耗能致使電費增加、也可能成為用電安全的隱憂。因此特別贈送直流變頻節能電風扇。

陳文仰說，台塑企業自2011年起持續投入7800萬餘元，關懷麥寮廠區周邊7鄉低收入戶2萬3741戶次，廣受地方好評。企業用心協助改善弱勢民眾生活的初衷，充分展現在對細節的堅持上，希望藉由佳節送禮，讓弱勢家庭感受社會的溫暖。

(中時)