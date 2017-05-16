高雄透天厝火警 幸無人傷亡

高市前鎮區一心二路上一棟透天厝，今晚8時許發生火警，起火點在4樓位置，外牆廣告看板不明原因起火，消防隊獲報火速前往灌救，約莫15分後撲滅，幸好屋內人員及時逃出，無人受傷受困，詳細起火原因仍有待調查釐清。

(中時)