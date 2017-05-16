調查：陸城市青年自有住房率冠全球 稱丈母娘功勞

大陸城市住房搶購熱潮不減，分析稱最大的需求來自丈母娘，她們會要求男性青年結婚一定要有住房，而這些青年多數為獨生子，買房結婚已成血脈延續的家族大事。圖為四川成都住房銷售的熱烈情況。（圖／中新社）

最近匯豐銀行發布一項橫跨9國的大型研究報告指出，中國80、90後年輕人住房擁有率高達70%，不只遙遙領先第2名墨西哥（46%），更是美國（35%）的2倍。而自有住房率如此高，竟是丈母娘的功勞。

據《每日經濟新聞》報導，這次調查的受訪者上萬人，共9個國家的「千禧一代」年輕人（出生在1980至2000年間）。按此比例，中國大城市裡的80、90後年輕人，大部份都已經擁有了一套住房，儘管自付款多半是父母提供。而與其他國家年輕人相比，大陸年輕人很早就擁有住房顯然是非常幸運的事。

報導說，匯豐銀行報告在中國地區所調查的樣本以都市地區為主，受訪者85%來自城市，14%來自郊區，只有1%來自農村地區。因此相關數據反映的是大陸城市青年的狀況。

英國BBC也引述大陸媒體的報導說，大陸的父母之所以願意傾全家之力為後代買房，所謂「丈母娘剛性需求」功不可沒。意指在丈母娘要求下，沒有住房就娶不到老婆。社會學的研究估計，因大陸性別失衡，到2020年將會有大約3000萬單身漢無法成婚。在競爭激烈的狀況下，如果要順利成家，最關鍵的因素就是名下必須有房產。

由於全球各地房價的漲幅遠超過工資的增長，年輕一代推遲買房、甚至被迫一輩子租房，已成為許多國家普遍的趨勢。在在此背景下，中國的80、90後住房擁有率達到70%，比其他受訪國年輕人的平均住房擁有率僅40%而言，相當令人羡慕。例如在澳洲與和阿拉伯聯合大公國，分別只有28%和26%年輕人名下有自己住房。

報導說，匯豐銀行的研究還發現，大陸年輕人買房的積極性也位於全球最高行列。1980年以後出生的一代，有91%計劃在未來5年內買房。這個比例僅略低於墨西哥和馬來西亞（均為94%），遠遠高於法國（69%），英國（74%）和美國（80%）等發達國家。BBC認為，這要歸功於在法、英等西方國家，年輕人長年租房的選項較易被接受。

根據匯豐銀行的報告，受訪9國年輕人都受困於低工資給買房帶來的壓力，工資趕不上房價增長速度已是普遍現象。2017年除了中國和馬來西亞，其餘7國的實際工資增長幅度預測值都低於2%，而發達國家的房價漲幅大體都在5%以上。因此各國年輕人為了買房被迫要省吃儉用，至於已經購買了住房的年輕人，最大的資金來源是父母的資助。

據外國財經雜誌調查，全世界房價最高的10大城市裡有7個在中國，但高房價並不能阻擋中國的父母們掏空積蓄為後代買房。在中國大陸通常婚姻的男方要承擔買房的責任，男方父母為兒子買房是常見的社會習俗。而上世紀80年代以後出生的一代多為獨生子女，為避免年輕人因住房的問題無解而無法成家，父母為孩子購房成了延續香火的家族大事，不得不傾全力購買結婚用的住房。

(中時電子報)