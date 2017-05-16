豬哥亮《大釣哥》北影獎掛零 主因令人意外
綜藝天王豬哥亮昨(15日)在台大醫院病逝，而他生前最後一部電影《大釣哥》雖票房沒有以往理想，仍帶給影迷不少歡笑，今(16日)台北電影獎（簡稱北影獎）入圍名單公布，豈料《大釣哥》卻掛蛋，片商則解釋，因《大釣哥》類型不適合參賽影展，才沒報名，並非北影評審不滿意該片。
據《自由時報》報導，豬哥亮多年來積極耕耘台灣本土電影，卻從未得到金馬獎或台北電影獎肯定，令許多同業感到相當遺憾，今公布的北影獎榜上也不見《大釣哥》，片商則解釋因類型不符才沒報名，而魏德聖的《52赫茲我愛你》、九把刀《報告老師！怪怪怪怪物》也因自知題材與宣傳期程問題，打從最初就決定不參賽。
而電影戲劇商業同業公會全國聯合會理事長廖治德日前發聲，讚揚豬哥亮對台灣電影的貢獻有目共睹，打算透過相關人士串聯，替豬哥亮爭取今年金馬特別貢獻獎，最終結果如何？須等本月底金馬執委會通知。
【2017台北電影獎劇情長片入圍名單】
《順雲》
《德布西森林》
《大佛普拉斯》
《自畫像》
《強尼‧凱克》
《川流之島》
《再見瓦城》
《健忘村》
《白蟻-慾望謎網》
《目擊者》
(中時電子報)
關鍵字：豬哥亮
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