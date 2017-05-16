安倍考慮同時實施修憲公投和國政選舉
日本首相安倍晉三在15日晚間播出的BS日本電視台節目中，提及修憲公投與國政選舉同時實施的可能性，他表示雖然有人說這樣會引發混亂，但他認為分開實施是否合理也值得商榷。安倍還重申，將力爭達成於2020年施行新憲法的目標。
安倍在受訪時表示，他以執政的自民黨黨魁之立場提議修改憲法第9條，是為了給有關自衛隊是否合憲的爭議畫上句點。由於修憲需4年時間，故希望在2020年前完成修憲。
日本預定2018年年底前舉行眾院選舉，2019年夏季舉行參院選舉。《共同社》報導，有分析認為，同時舉行國政選舉和公民投票的目的是為了拉票和掌握修憲的主導權，但也有人認為，相較於拉票的效果，輿論反彈的風險反而更大。
日本國民對政府欲修憲的看法又是如何呢？《產經新聞》與富士電視台13、14日做的最新輿論調查顯示，有55.4%的日本民眾贊成安倍所提的，在日本現行憲法第9條的條文中，明確記載自衛隊的存在。反對的僅占36.0%。
此外，有59%的日本民眾認為現行日本憲法已不符合時代，持相反意見的占31.4%。贊成修憲者占49.8%，反對修憲者占44%。針對安倍首相設立目標，希望在2020年時可施行新憲法之事，給予肯定評價者和不認同者各占46.9%。
有關「日本各政黨是否應該研擬憲法修正草案公諸於民」之提問，有84.1%的人回答，「應該」，有11.9%的人不以為然。針對參眾兩院的憲法審查會是否應該更積極討論修憲議題，有75.6%的民眾認為「應該」，有18.9%的民眾則不認為。
這次民調的結果，安倍內閣的支持率為56.1%，與前次4月15、16日的調查減少3.2%，不支持率則為34.7%，較前次調查升高4.3%。從調查中可看出，在北韓核武、飛彈威脅，以及中國急速擴張海洋勢力的壓力之下，有越來越多日本民眾支持修憲，肯定自衛隊的存在。
(中時)
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