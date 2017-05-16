清水紫雲巖觀音佛祖 今晚回鑾安座

清水紫雲巖觀音佛祖16日舉行回鑾安座大典，右起為前議長張清堂、前縣長廖了以、主委吳勝隆、國民黨黨主席候選人吳敦義、前立委楊瓊瓔及副議長張清照。（陳淑娥攝）

清水紫雲巖觀音佛祖16日舉行回鑾安座，國民黨黨主席候選人吳敦義（中）出席大典。（陳淑娥攝）

清水紫雲巖觀音佛祖16日舉行回鑾安座，信徒在雨中不減熱情。（陳淑娥攝）

清水紫雲巖觀音佛祖前往大陸普陀山進香，左二起為主委吳勝隆、前議長張清堂、副議長張清照。（清水紫雲巖提供）

台中市清水紫雲巖觀音佛祖8日起駕至大陸普陀山，進行為期9天的進香活動，16日晚間回鑾，國民黨黨主席候選人吳敦義表示，觀音佛祖專程到普陀山進香，是清水很大的一個盛會，佛祖一定會庇佑風調雨順、國泰民安。

觀音佛祖前往大陸普陀山進香，是清水紫雲巖4年一度的盛大活動，今年於8日隆重起駕，展開9天8夜的進香之旅，在今天晚間8時回鑾安座，吳敦義、前縣長廖了以、前議長張清堂、副議長張清照、前立委楊瓊瓔等人，一同前往紫雲巖恭迎觀音佛祖回鑾安座。

吳敦義表示，觀音佛祖專程去普陀山進香，是清水很大的盛會，一定會庇佑風調雨順、國泰民安，安座大典還有明華園總團，是一個很棒的表演；楊瓊瓔大讚吳很nice，她指出，經濟需要大家努力打拚，吳敦義對經濟有招數，希望繼續帶領大家。

紫雲巖主委吳勝隆說，讓吳敦義當選黨主席，繼續領導國民黨；廟方則祝福吳敦義520順利高票當選國民黨黨主席，大家支持6號，現場民眾在雨中不減熱情，引起一陣陣的歡呼聲。

(中時)