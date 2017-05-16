清水紫雲巖觀音佛祖 今晚回鑾安座
台中市清水紫雲巖觀音佛祖8日起駕至大陸普陀山，進行為期9天的進香活動，16日晚間回鑾，國民黨黨主席候選人吳敦義表示，觀音佛祖專程到普陀山進香，是清水很大的一個盛會，佛祖一定會庇佑風調雨順、國泰民安。
觀音佛祖前往大陸普陀山進香，是清水紫雲巖4年一度的盛大活動，今年於8日隆重起駕，展開9天8夜的進香之旅，在今天晚間8時回鑾安座，吳敦義、前縣長廖了以、前議長張清堂、副議長張清照、前立委楊瓊瓔等人，一同前往紫雲巖恭迎觀音佛祖回鑾安座。
吳敦義表示，觀音佛祖專程去普陀山進香，是清水很大的盛會，一定會庇佑風調雨順、國泰民安，安座大典還有明華園總團，是一個很棒的表演；楊瓊瓔大讚吳很nice，她指出，經濟需要大家努力打拚，吳敦義對經濟有招數，希望繼續帶領大家。
紫雲巖主委吳勝隆說，讓吳敦義當選黨主席，繼續領導國民黨；廟方則祝福吳敦義520順利高票當選國民黨黨主席，大家支持6號，現場民眾在雨中不減熱情，引起一陣陣的歡呼聲。
(中時)
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