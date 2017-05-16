廣州最老龍舟 東坡號今年149歲

廣州最老、保存最好的龍舟東坡號，今年已149歲，但仍老當益壯，依舊參加2017年廣州國際龍舟邀請賽彩龍專案。廣州車陂武功蘇龍船協會在起龍出水時，天卻下起雨來，象徵著端午的好兆頭。

「端午前後的雨叫龍舟水，它來了，我們起龍就更起勁」車陂龍舟文化傳承人、蘇氏後人蘇應昌表示，起龍吉時確定了就不會輕易改變，而龍舟水在中國傳統文化裡象徵風調雨順、耕作豐收。

東坡號造於1868年（清同治七年戍辰龍年），是選用鐵楸木打造的，雖已歷經近150年歲月，但它仍堅硬如鐵。鐵楸木質地厚實堅韌，價格昂貴，屬於稀有木材。因鐵楸木本身呈烏黑色，所以東坡號早年有烏龍公之稱，能夠載到80至100人。

蘇應昌表明，蘇式族系的祖先是蘇東坡的孫兒蘇紹箕（號晴川）。晴川公官至太尉，後舉家南遷，因寄情雲山珠水而定居廣州白雲山，他的三子世度在白雲山附近的車陂村開枝散葉。東坡號由晴川公的21世孫繼字輩和世字輩共同打造。當年，建造龍船具有人丁興旺、家世顯赫的寓意，是名門望族所為。

(旺報)