陸代孕公司生意佳 專業規模漸大
上海一家專做代孕媽媽、客戶、供卵業務的代孕業者表示，公司在上海、南京、廣州、武漢都有分支機構，為躲避有關部門查處，還自建實驗室，但都位於私人別墅，很難被發現。大陸的代孕公司越做越專業，也越有規模。
「湖南、四川、貴州、雲南，都有代媽的介紹人，都是從村裡到鄉裡、從鄉裡到鎮裡，大範圍的找人，所以常是一來就十幾個。」代孕公司表示，負責找代媽的仲介，每找到一名代媽就有佣金可拿，能力強的1年更可以賺近百萬元（人民幣，下同）。
找到了代媽並不見得就成功，還是有淘汰率的，一般來說約只有一半的人會成為代媽。但既然是生孩子，或多或少就會有一定的風險。「對女孩子身體傷害越大，賠得就越多。要清宮了，可能要賠1萬，要是流產了，可能賠2、3萬。如果切除子宮的，切除輸卵管的，都要賠償。」
面對社會的現實需求，代孕公司越做越大，也越來越有規模。一家代孕公司就表示，實驗室是最關鍵的，因為裡面有胚胎，胚胎是最寶貴的，要是被查到，那就損失大了，因為不是一個人的，可能上百上千人的胚胎都在那裡。
從胚胎養成到代理孕母懷胎生子，需要至少1年時間，仲介業者也提供不同的付費方式：「就跟買房子一樣，可以分期付，也可以一次付清。」分期付款的保障較多，消費者若發現不對勁，可隨時抽身。
(旺報)
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