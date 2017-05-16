高雄市府四維行政中心採光罩重建啟用

高雄市長陳菊（左）為四維行政中心採光罩重建啟用揭幕。（吳江泉翻攝）

新設的「高」字採光罩隨著日頭位移、變化6種天色，抬頭可見高雄熱情陽光照射，加上不同光彩自頭頂灑落投影，讓中庭更顯繽紛明亮。（吳江泉攝）

高雄市長陳菊今（16）日為四維行政中心採光罩重建啟用揭幕，新設的「高」字採光罩隨著日頭位移、變化6種天色，抬頭可見高雄熱情陽光照射，加上不同光彩自頭頂灑落投影，讓中庭更顯繽紛明亮，她感謝風災期間各界的援助，也期勉高雄挺過各種挑戰，加速城市翻轉起飛。

陳菊表示，高市府四維行政中心頂樓天井去年遭莫蘭蒂颱風16級強陣風大面積毀損，約有半年時間中庭都在趕工的階段，帶給市府同仁和洽公民眾的不便，在中央經費支持及市府同仁和各界的投入、協助，高雄經歷過八八風災、石化氣爆還有颱風的考驗，度過重重難關，沒有被擊倒，從困難中站起，這是高雄一貫堅決的態度。

她說，新的採光罩能「粗勇」禁得起各種考驗，五彩翻轉的「高」字折射在中庭，非常美麗閃耀，每一個顏色都有意義，代表高雄的資產，陽光、海洋、熱情、文化、環保，融入高雄精神、高雄價值。

四維行政中心採光罩工程總經費4510萬元，其中近4千萬由中央補助，導入翻轉「高」雄的設計理念，施工技術除原螺栓固定改以銲接加螺栓鎖固外，並以鋁擠型榫接接合、增加結構矽膠等強化整體結構，耐風壓設計達450kgf/㎡(相當於17級風)，另外也一併建置太陽能板、城市獲獎展示櫃，翻修公務餐廳等，讓整個四維行政中心增添活力色彩。

(中時)