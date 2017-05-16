強力取締改裝車 朱立倫臉書被灌爆

新北市長朱立倫在臉書為取締改裝車政策發聲，卻遭網友灌爆。(取自朱立倫臉書)

新北市環保局從五月開始將嚴查改裝排氣管的車輛，從昨天開始只要一經攔查，就直接開罰3000元，但此舉卻引發市民反彈，新北市長朱立倫的臉書也因此被灌爆。

朱立倫今天在臉書上發文，表示「自由，要在法律的範圍之內」，如果改裝車有製造嚴重噪音，特別是在晚上10點之後，那麼市府就必須要嚴格取締、依法處理。還說「不是懲罰改裝，而是懲罰有噪音的改裝，以及極少數車友以合法排氣管驗車，再換回噪音管的情形。」

不過強力的執法卻也引起市民不滿，超過2600條留言，以相同的訴求灌爆朱立倫臉書。

留言要求政府正視目前台灣改裝汽機車問題，表示排氣管及改裝品可以合法製造、販賣、進口，但裝載車上就不合法是什麼邏輯？也質疑環保局、監理站、警察執法單位專業度嚴重不足，以及惡意檢舉的問題，還希望政府可以比照國外，在不影響行車安全的部份變更車體。

(中時電子報)