葵司再爆前男友變態性癖 松本潤形象崩壞
AV女優葵司早前曾被報導是傑尼斯偶像松本潤的地下情人，介入松本潤與井上真央戀情長達4年，而這段地下情也因為浮上檯面，獲葵司鬆口承認已破局。不過葵司日前又再度於節目上爆料前男友變態行為，令外界不禁聯想到松本潤身上，令松本潤粉絲超火大。
葵司與松本潤地下情曝光之初，曾被網友挖出葵司昔日「愛讓男友喝尿」言論，令松本潤慘遭網友揶揄為「尿潤」。據日媒《朝日藝能PLUS》指出，近來葵司上節目被主持人問到「與男友之間的遊戲」，她再度爆料前男友喜歡聞內衣褲味道，雖然她言談中未提松本潤，但還是令外界忍不住把這名變態舊愛聯想到松本潤身上，令松本潤形象岌岌可危。
葵司言論引發網友兩極評論，有觀眾稱讚她說話大膽，什麼都敢爆料，但她也徹底激怒松本潤粉絲，痛批葵司不知羞恥，「嵐要完蛋了」、「聞內褲也不算變態遊戲吧」。
(中時電子報)
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