《羅漫蒂克消亡史》葛優章子怡拚演技
程耳執導，葛優、章子怡、淺野忠信、鍾欣潼等人主演的電影《羅曼蒂克消亡史》，打造屬於華人的復古華麗黑幫電影，5月19日將在台灣上映。今天（5月16日）釋出男主角葛優劇照，片中飾演上海黑幫大佬之一的「陸先生」，溫文儒雅的外表下，有著圓融但果決的處事能力，也有面對女性時的浪漫及不同的情感牽扯。
片中，葛優周旋在不同的女性之中，包括喜歡卻又礙於兄弟情誼而只能從旁協助的風騷「小六」章子怡、女明星「吳小姐」袁泉、情婦「小五」鍾欣潼，以及最信任的女管家「王媽」閆妮；雖然劇情糾葛複雜，卻讓每個女星展露各自不同的魅力和演技。
港星「阿嬌」鍾欣潼飾演葛優從歡場救出的情婦「老五」，雖然遭到冷落，但她認為「陸先生」是恩人，可義無反顧為「陸先生」做任何事情，柔弱的她甚至可以為「陸先生」報仇。
鍾欣潼回憶與葛優演對手戲的過程，笑說：「壓力真的很大，因為我蠻害羞演出感情戲。記得有場戲替葛優脫衣服，當舞小姐應該脫衣服很拿手，沒想到鈕扣太緊，我用5分鐘還解不開，真的讓我超尷尬。」
這幾位實力派女星們的演技沒話說，但「上海話」卻成了大家的超級挑戰。鍾欣潼笑說：「上海話對我來說簡直是外星語言，怎麼學都學不好。」
上海話台詞最多的是飾演總管「王媽」的閆妮，則是情商曾合作電視劇《生活啟示錄》的男星胡歌當老師，苦學上海話，《羅漫蒂克消亡史》拍攝過程中，只要遇上不會念的台詞，就馬上打電話向胡歌求救。工作人員透露，閆妮一開始老是被胡歌開玩笑，嫌棄地對她：「唉呀，妳不要講了！」但她越練越好，連男主角葛優也稱讚：「妳呀，還真的能講！」
閆妮曾以張藝謀導演電影《三槍拍案驚奇》名揚國際柏林影展。程耳導演原本找她飾演淺野忠信的上海老婆、「陸先生」的妹妹，但才進組拍了1天戲，立刻被導演換角，要她演戲分更重要的管家「王媽」；為此，閆妮在3個月期間拍拍停停，最後才與所有演員、好不容易空出檔期的淺野忠信一起演出黑幫家族群戲。
(旺報)
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