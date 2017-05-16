雲林警方查緝毒品 住家如同毒品大賣場
北港警方根據去年破獲的1起槍擊案，查出以黃姓男子為首的販毒集團，長期在雲林元長、北港等地區販毒，蒐集足夠事證後，16日兵分多路將黃男等5名藥頭緝捕到案，全案移送雲林地檢署偵辦中。
刑事警察局偵查第六大隊、雲林縣刑警大隊、北港警分局等單位共40餘名員警，今天清晨5點兵分20路，前往雲林多個鄉鎮實施搜索、拘提，當場查獲販毒集團黃姓主嫌、蔡姓、王姓、陳姓及黃男兒子。
警方表示，現場有如毒品大賣場，共起出海洛因22.75公克、安非他命29.06公克、大麻2.57公克、k他命0.73公克、混合性毒品1至3級47.43公克，另帶回9名關係人做尿液採集檢測。
警方調查，黃姓主嫌的毒品除供自己吸食，還分裝賣給下線，每當有毒蟲聯絡要買毒品，就以元長鄉自宅為交易地點，為了躲避警方查緝，要求購毒者必須先打電話訂購，並以暗語溝通，非常狡猾。
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(中時)
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