一例一休物價漲幅不大 政院：觀察期待拉長

行政院副院長林錫耀今天表示，從今年1-4月的消費者物價指數（CPI)年增率為0.61%看，勞動新制實施至今，整體物價仍呈現平穩狀態，惟目前觀察期間還不夠長，仍請各目的事業主管機關持續密切監控民生物價變動情形，若發現價格異常上漲產品或服務，應即時查明並妥善處理，倘若價格調漲與勞動新制無關，亦應立即對外澄清。

國發會今天下午在行政院物價會議中報告「勞動新制實施後物價變動情勢」，官員指出，1-4月消費者物價才上漲0.61％，核心物價0.9％，顯示物價相當平穩。而受一例一休影響，交通資訊業上漲3.47％，醫療診所上漲3.07％，並未看出全面性物價上揚，不能說一例一休帶動物價全面上漲。

(工商)