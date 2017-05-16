桃市復興區霞雲里手機訊號差 可望改善

桃市復興區霞雲里手機收訊不佳，年底前可望改善。(賴佑維攝)

桃園市復興區霞雲里因手機訊號差，尤其以庫志部落最為嚴重，日前立委孔文吉邀集市議員陳瑛、國家通訊傳播委員會及通訊業者會勘，希望改善通訊狀況。陳瑛說，民眾雖有室內電話可用，但總是不如手機方便，也希望建設防災型基地平台，颱風天也能達到防災通訊的功能。會勘後通訊業者也給予善意回應，可望在年底前建設完整的基地台，改善訊號不良的問題。

(中時)