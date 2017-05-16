南州國中天文競賽　用機器人答題超酷炫

南州國中不僅發展機器人有成，還是天文聯盟學校之一，校方16日結合兩者寓教於樂舉辦天文擂台賽，讓學生使用機器人答題，全校師生玩得不亦樂乎。（謝佳潾攝）

南州國中不僅發展機器人有成，還是天文聯盟學校之一，校方16日結合兩者寓教於樂舉辦天文擂台賽，讓學生使用機器人答題，全校師生玩得不亦樂乎。（謝佳潾攝）

全台首創！南州國中不僅發展機器人有成，還是天文聯盟學校之一，校方今天結合兩者寓教於樂，除以電視節目小學堂方式舉辦天文擂台賽外，還讓學生使用機器人答題，全校師生玩得不亦樂乎，連將要會考的九年級生也消除壓力般樂在其中。

「我知道！」進入第3關簡答題的5組15人，好不容易闖過2關從20組60人中脫穎而出，因此無不使出渾身解數邊控制機器人搶答、邊大喊盼吸引主持人注意拿到答題權，但喊得再大聲也無法取代機器人讀秒搶快的正確性，不過比賽氛圍因而更顯活躍，學習上也有趣許多。

校長黃慧瑄說，3年前學校因有機器人的科學教育基礎，而連結發展同屬科學性質的天文教育，但兩者在教學上一直走在平行線上，直到這次擂台賽才擦出火花，也讓學生見到學習過程中的無限可能。

她說，與其讓學生用紙筆作答來驗收天文學習結果，不如帶進機器人寓教於樂，也讓覺得學機器人很難的同學理解到，機器人不是只能用在寫程式比賽上，還能作為搶答的最佳利具。

今天的天文擂台賽中，幾乎全校師生總動員，參賽對象雖限定七、八年級生，但將於周六參加會考的九年級生也樂在其中，因為他們除能複習地科外，還是學弟妹們的求救對象，學校為此設計就盼考生們能在考試將近時放鬆心情、快樂學習。

(中時)