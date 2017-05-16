南州國中天文競賽 用機器人答題超酷炫
全台首創！南州國中不僅發展機器人有成，還是天文聯盟學校之一，校方今天結合兩者寓教於樂，除以電視節目小學堂方式舉辦天文擂台賽外，還讓學生使用機器人答題，全校師生玩得不亦樂乎，連將要會考的九年級生也消除壓力般樂在其中。
「我知道！」進入第3關簡答題的5組15人，好不容易闖過2關從20組60人中脫穎而出，因此無不使出渾身解數邊控制機器人搶答、邊大喊盼吸引主持人注意拿到答題權，但喊得再大聲也無法取代機器人讀秒搶快的正確性，不過比賽氛圍因而更顯活躍，學習上也有趣許多。
校長黃慧瑄說，3年前學校因有機器人的科學教育基礎，而連結發展同屬科學性質的天文教育，但兩者在教學上一直走在平行線上，直到這次擂台賽才擦出火花，也讓學生見到學習過程中的無限可能。
她說，與其讓學生用紙筆作答來驗收天文學習結果，不如帶進機器人寓教於樂，也讓覺得學機器人很難的同學理解到，機器人不是只能用在寫程式比賽上，還能作為搶答的最佳利具。
今天的天文擂台賽中，幾乎全校師生總動員，參賽對象雖限定七、八年級生，但將於周六參加會考的九年級生也樂在其中，因為他們除能複習地科外，還是學弟妹們的求救對象，學校為此設計就盼考生們能在考試將近時放鬆心情、快樂學習。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。