恆春半島第一本 《恆春龍水里風土志》今發表
恆春半島第1本村庄誌！2006年屏東彩稻生活節在恆春鎮龍水里熱鬧登場，3D立體透視圖吸引破10萬人次前往觀賞，此不僅為這個小村莊帶來空前絕後的觀光人潮，常民文化老師劉還月還寫下《恆春龍水里風土志》來記錄這片絕美的土地情懷。
墾管處指出，龍水里古名龍宣水，地勢低窪且位於龍鑾潭邊，自古以栽植稻作而聞名，2006年在恆春鎮農會的輔導下，積極推廣有機栽植稻米，栽培出香Q的「有機瑯嶠米」，6年後墾管處委託屏科大陳美惠教授團隊協助龍水社區，推出米食文化相關的生態遊程。
2016年龍水里獲屏縣府選定為「屏東彩稻生活節」活動場域，透過產學合作方式以3D立體透視圖吸引超過10萬人次前來欣賞，而在宛如嘉年華般的活動過後，縣府又想以挖掘在地深層文化底蘊的方式，再次驚豔旅人，而《恆春龍水里風土志》這本恆春半島獨有的村庄誌，便因應而生。
恆春半島首本村庄誌出自劉還月之手，他被喻為「常民文化的旗手」，在他對鄉土溫厚關懷的筆觸下，這本村庄誌格外有情感。龍水里長張清彬說，作者在書中提到的鄉野傳說看起來雖荒誕不可信，但卻是田野調查的重要線索，希望這本小書，能讓在地的子弟們瞭解過去傳統的儀禮、節俗。
他還說，記憶中習以為常的生活及文化，不知不覺隨著時光變遷慢慢地流逝，讓他感到相當可惜，幸透過縣府文化處的協助，讓他們保有這本村庄誌。
(中時)
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