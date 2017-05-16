巴菲特加碼蘋果與航空股

林國賓／綜合外電報導

股神巴菲特的投資控股公司柏克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)周一向美國證管會提交上季持股變動資料，證實巴菲特日前所說大幅加碼蘋果，蘋果持股大增逾1倍至約1.3億股，持股總市值高達186億美元，高居柏克夏第3大持股。

根據柏克夏的申報資料，柏克夏的蘋果持股從去年底的5,740萬股，大增至上季底的1.29億股，共加碼約1.25倍，第一季的持股總市值已達186億美元。

(工商)