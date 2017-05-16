「金融巨鱷」索羅斯(George Soros)周一公布今年首季美股操盤概況，上季加碼微軟與臉書等科技股，並新增推特與剛上市的Snap即時通訊軟體公司，但他對於大盤後市卻持續偏空，SPDR標普5百指數ETF(指數股票型基金)賣權部位大增至近130萬股。

根據索羅斯基金管理公司向美國證管會申報的資料顯示，其做空美股的SPDR標普5百指數ETF賣權部位從去年底的49.3萬股，大增至今年第1季底的1,292,600股。

(工商)