持槍開贓車載贓物 遭恆警1砲3響查獲
去年涉嫌槍擊車城鄉公所公務員的張姓男子，14日竟又持槍尋仇，與同夥鍾姓、陳姓等男子在四溝路對住宅開3槍示警威嚇，警方循線於15日逮獲張嫌等4人，還意外查獲張竟偷剪電纜線意圖販賣，訊後依竊盜、殺人未遂等罪嫌移送法辦。
恆春警分局指出，鍾姓男子因與薛姓男子有糾紛，14日便夥同張嫌及陳嫌2叔姪到薛男住處尋仇，而當晚因薛男不在家，鍾憤而持槍朝薛宅2樓射擊洩憤，當場開3槍後即鳥獸散，做案槍枝也被鍾丟到日前竊取的小貨車上。
警方獲報後循線逮獲鍾嫌，並帶鍾到丟棄地點追查槍彈下落，不料小貨車已被同夥開走，而正當警方通報全面搜尋時，竟發現該部贓車正從眼前駛過，警方立即攔車，並發現駕駛陳嫌是毒品通緝犯，隨後在車上起獲1把改造手槍及竊取的電纜線。
警方指出，同案的張嫌是恆春半島的慣竊，除以竊車、盜剪電纜線維生外還擁槍自重，並涉及去年車城鄉鄉公所建設課長槍擊案，去年12月1日因案通緝被緝獲交保後，又屢次犯案，目前相關偵審未完成的毒品、竊盜、傷害案件就超過30餘件。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。