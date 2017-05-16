持槍開贓車載贓物　遭恆警1砲3響查獲

恆春警方在贓車上起出改造手槍1支，子彈5發，瓦斯手槍1支，鋼珠彈1包。（謝佳潾翻攝）

去年涉嫌槍擊車城鄉公所公務員的張姓男子，14日竟又持槍尋仇，與同夥鍾姓、陳姓等男子在四溝路對住宅開3槍示警威嚇，警方循線於15日逮獲張嫌等4人，還意外查獲張竟偷剪電纜線意圖販賣，訊後依竊盜、殺人未遂等罪嫌移送法辦。

恆春警分局指出，鍾姓男子因與薛姓男子有糾紛，14日便夥同張嫌及陳嫌2叔姪到薛男住處尋仇，而當晚因薛男不在家，鍾憤而持槍朝薛宅2樓射擊洩憤，當場開3槍後即鳥獸散，做案槍枝也被鍾丟到日前竊取的小貨車上。

警方獲報後循線逮獲鍾嫌，並帶鍾到丟棄地點追查槍彈下落，不料小貨車已被同夥開走，而正當警方通報全面搜尋時，竟發現該部贓車正從眼前駛過，警方立即攔車，並發現駕駛陳嫌是毒品通緝犯，隨後在車上起獲1把改造手槍及竊取的電纜線。

警方指出，同案的張嫌是恆春半島的慣竊，除以竊車、盜剪電纜線維生外還擁槍自重，並涉及去年車城鄉鄉公所建設課長槍擊案，去年12月1日因案通緝被緝獲交保後，又屢次犯案，目前相關偵審未完成的毒品、竊盜、傷害案件就超過30餘件。

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(中時)