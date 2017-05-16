王偉忠：台灣青年即使小確幸 也能創新
電視節目製作人王偉忠16日在上海表示，很難簡單劃分出兩岸年輕人的不同。台灣年輕人看似較安逸，但其實創業者也不少，即使是「小確幸」，也能做出有文化的、創新的東西。
2017上海海峽兩岸青年創業大賽於16日在上海舉行記者會。受聘擔任評審的王偉忠，在會中提出他對青年創業的看法。
王偉忠強調，創業光有熱情是不夠的，必須學習和不同個性的人合作，有衝突才會有火花和創意。對創業者來說，「明天要比今天進步」很重要，每天只要進步一點點就好。
對於兩岸年輕人的特質，王偉忠說，很難簡單描述兩者的不同。現在的大陸大城市就如同他出社會時的1980年代台灣，充滿發展的機會。受環境影響，整體來看，大陸年輕人的確比較「衝」，而台灣年輕人比較小確幸，但這是一種選擇，而且小確幸中也可能做出新的、有文化的東西。
(旺報)
關鍵字：王偉忠
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。