王偉忠：台灣青年即使小確幸 也能創新

王偉忠擔任2017上海海峽兩岸青年創業大賽。（圖／張國威攝）

電視節目製作人王偉忠16日在上海表示，很難簡單劃分出兩岸年輕人的不同。台灣年輕人看似較安逸，但其實創業者也不少，即使是「小確幸」，也能做出有文化的、創新的東西。

2017上海海峽兩岸青年創業大賽於16日在上海舉行記者會。受聘擔任評審的王偉忠，在會中提出他對青年創業的看法。

王偉忠強調，創業光有熱情是不夠的，必須學習和不同個性的人合作，有衝突才會有火花和創意。對創業者來說，「明天要比今天進步」很重要，每天只要進步一點點就好。

對於兩岸年輕人的特質，王偉忠說，很難簡單描述兩者的不同。現在的大陸大城市就如同他出社會時的1980年代台灣，充滿發展的機會。受環境影響，整體來看，大陸年輕人的確比較「衝」，而台灣年輕人比較小確幸，但這是一種選擇，而且小確幸中也可能做出新的、有文化的東西。

(旺報)