為女人吃醋開槍 潮州槍擊案嫌犯落網

屏東28歲李姓男子，因看不慣前女友與其他男生開車兜風，竟在狹路相逢時槍擊對方座車，訊後依殺人未遂罪嫌送辦。（圖/謝佳潾翻攝）

爭風吃醋惹槍傷！潮州鎮8日發生槍擊案，兩方人馬不僅在台一線上飛車追逐還開槍傷人，警方循線追查下終於逮獲涉嫌開槍的28歲李姓男子，李供稱因看不慣前女友與陳姓男子開車兜風，才會在狹路相逢時槍擊對方座車，訊後依殺人未遂罪嫌送辦。

潮州警分局指出，李嫌在與女友分手後，4月底偶然碰見前女友與綽號「外勞」的陳姓男子一起開車外出兜風，竟一時醋勁大發，雙方為此多次爆發衝突；8日晚上22時許，李嫌夥同友人開車行經台一線光春路段時，又狹路相逢遇上陳男座車，兩方隨起飛車追逐。

兩方追車之際，李嫌竟憤而掏出隨身預備的手槍朝對方座車開2槍，當中擊中貫穿對方車左後側車門、並傷及陳男友人23歲林姓男子的左手肘及左腰部，幸無生命危險，林男由該車駕駛張男緊急開車送往東港安泰醫院取出彈頭後，即轉進病房休養。

警方表示，李嫌有妨害性自主、毒品危害防制條例、強制罪、組織犯罪條例等多項前科，經承辦警員策動投案後自願性同意受搜索，警方查扣1把改造金牛座手槍等證物，訊後依殺人罪嫌移送偵辦。

(中時)