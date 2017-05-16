到墾丁玩是賭命？居民吐心聲

墾丁是台灣知名景點，卻有著沒有大型醫院的隱憂。圖為墾丁著名景點鵝鑾鼻燈塔。（本報資料照片/周綾昀攝）

位於國境之南的墾丁是著名的旅遊勝地，卻有位在地網友於PTT上發文表示「你知道大家每次到墾丁遊玩都是在賭命嗎？」，希望大家可以重視墾丁的醫療問題，並幫忙在公共政策網路參與平台參與連署。

網友troia (小黑貓)在八卦版上表示，恆春的醫療問題已經存在半個世紀以上，卻一直沒有得到太大的改善。他提到恆春只有三間中小型醫院，一旦需要開刀甚至葉克膜維持生命時，就是只能往北送到高雄的大醫院進行急救，但路途長達120公里，其中有80公里是充滿著紅綠燈跟十字路口的省道，還得面對交流道跟車流的考驗。

他說，今年4月就有名青年在當地出了車禍，在轉送高雄大型醫院的途中狀況急轉直下，讓一條年輕的性命魂斷台26線。

為了解決問題，有人提議將南州交流道延伸下到恆春卻只換來觀光鐵路，爭取在當地蓋大醫院也以失敗做收。現在，當地人想出請空勤黑鷹直升機來恆春的機場進駐，有需緊急救援者，可以直接使用黑鷹直升機，不過因為當地居民多不擅使用3C產品，連署人數不足，因此他希望網友能夠幫忙連署。

文章發出後，獲得廣大網友回響，紛紛幫忙在公共政策網路參與平台幫忙連署，短短幾小時就衝破門檻，超過5300人附議，讓相關機構必須出面回應。

(中時電子報)