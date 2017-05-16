2017兩岸青創大賽 將上演真人秀

2017上海海峽兩岸青年創業大賽正式啟動。（圖／張國威攝）

2017上海海峽兩岸青年創業大賽於16日在上海舉行記者會，主辦單位介紹指出，此次比賽將有進行為期3個月的創業實戰真人秀內容。

今年是上海連續第2年舉辦海峽兩岸青創大賽，將於7月7日起進行初賽，8月中旬舉辦決賽及頒獎。與第1屆不同的是，比賽最後選出的20組團隊，將進行3個月的創業實戰真人秀，以模擬真實創業的方式考驗。評審包括來自投資、媒體、企業等不同領域的專家。

此外，本屆也規定，得獎的項目在賽後3個月內，必須在上海的海峽兩岸青年創業基地註冊落戶，主辦方將提供獎金之外的配套補貼，包括租房和創業資金等。首獎可獲得人民幣20萬元（約新台幣88萬元）及配套補貼50萬元人民幣。

承辦單位人員透露，去年並未強制得獎者要落地創業。但因為發現有些台灣團隊專門在大陸各省參加兩岸青創大賽，且以此為專職。今年因此明訂，要將創業大賽與真實的創業結合。

(旺報)