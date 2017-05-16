2017兩岸青創大賽 將上演真人秀
2017上海海峽兩岸青年創業大賽於16日在上海舉行記者會，主辦單位介紹指出，此次比賽將有進行為期3個月的創業實戰真人秀內容。
今年是上海連續第2年舉辦海峽兩岸青創大賽，將於7月7日起進行初賽，8月中旬舉辦決賽及頒獎。與第1屆不同的是，比賽最後選出的20組團隊，將進行3個月的創業實戰真人秀，以模擬真實創業的方式考驗。評審包括來自投資、媒體、企業等不同領域的專家。
此外，本屆也規定，得獎的項目在賽後3個月內，必須在上海的海峽兩岸青年創業基地註冊落戶，主辦方將提供獎金之外的配套補貼，包括租房和創業資金等。首獎可獲得人民幣20萬元（約新台幣88萬元）及配套補貼50萬元人民幣。
承辦單位人員透露，去年並未強制得獎者要落地創業。但因為發現有些台灣團隊專門在大陸各省參加兩岸青創大賽，且以此為專職。今年因此明訂，要將創業大賽與真實的創業結合。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。