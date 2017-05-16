情竇初開 國中生超商環抱撫胸

情竇初開！有網友在臉書專頁「爆廢公社」上傳照片，表示今（16）日在土城某超商中，看到一對國中生情侶在座位區聊天，但女生躺在男生懷裡玩著手機，男生則直接從背後環抱，手疑似放在女生胸部上。照片引發網友討論，直呼「超誇張！如果店員沒有制止的話，手應該摸到衣服裡面去了」、「現在的國中生怎麼這麼開放？」，也有網友認為僅是角度問題。

(中時)