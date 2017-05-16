他自掏腰包百萬 打造中藥文物館只為...

泰成中藥行老闆許開興花百萬元打造泰成中藥文物館，只希望中藥文化能延續下去。(高錦如攝)

嘉義縣大林鎮泰成中藥文物館。(許開興提供)

泰成中藥文物館內存有20多件中藥器材，供民眾體驗、參觀。（高錦如攝）

泰成中藥行老闆許開興花百萬元打造泰成中藥文物館，參觀不收費、無營利目的，只盼逐漸沒落的中藥文化得以延續。別人笑他傻，他不以為意，仍堅持走自己的路，他說「沒有人踏出第一步，就只能在原地踏步」。

「花那麼多錢還免費讓大家參觀，你是傻了嗎？」鄰居看到他都這麼說，許開興則笑笑回應「是傳承中藥行的生命。」他表示，自阿公、父親手中接下中藥行，從小就看著它由盛轉衰，23年前還有1萬5000多家中藥行，至今只剩8000多家，中藥行直直沒落。

許開興認為，中藥產業如果沒有人加以推廣，很快就沒落，甚至消失在這個市場。如今興建中藥文物館，他說，只有自己先踏出第一步，延續中藥文化的生命才不會原地踏步。即使知道自己做的是虧本生意，他仍笑著說，只要有人肯來那就值得了，而到文物館能體驗中藥器材還有專人解說，並非只走馬看花，他認為這樣才有意義。

(中時)